Россияне в ОРДЛО мобилизуют в ряды боевиков несовершеннолетних — Денисова

Группировки «Л-ДНР» проводят мобилизацию детей, участвовавших в так называемых «патриотических клубах», в ряды незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.



«По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов, начиная с 16 лет. Среди подростков уже есть погибшие, в частности Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" Территориального штаба г. Комсомольское ОО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия"», — сообщила омбудсвумен.



Она отметила, что пропаганда и проведение военных учений с участием детей проводится ОРДЛО с 2017 года.



Денисова подчериквает, что пропагандируя вступление в армию гражданского населения, включая детей, временно оккупированных территорий, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах.



«Обращаюсь к комиссии ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав детей в Украине», — резюмировала Денисова.