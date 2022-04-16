Оккупанты репрессируют командиров, которые провалили задачи РФ в Украине

Российские захватчики подвергают репрессиям командиров, которые «не оправдали ожиданий» руководства РФ в войне с Украиной и фактически проваливают задачи в Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



Как отмечается, с 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия по РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.



«Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3-й ОМСБР, до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания. После установления фактов несоответствия два командира батальонов взяты под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров — неизвестна», — говорится в сообщении.



В ГУР МО отметили, что это не единственный случай «решения вопроса» со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в «черный список».



«Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" "народной милиции ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя», — сообщили в Главном управлении разведки.