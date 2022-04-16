Россияне обстреляли хлебные фургоны и сорвали эвакуацию из Лисичанска

Российские оккупанты обстреляли в Лисичанске 8 хлебных фургонов и сорвали эвакуацию из города. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации.



«Уверен, они стреляли туда осведомленно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичан без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось справиться с огнем, которым занялись три хлебных фургона, и обезопасить еще пять», — рассказал глава ОВА.



Гайдай также сообщил, что россияне сорвали эвакуацию из Лисичанска, из Северодонецка спасены 42 человека, в общей сложности более 70.



«Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека», — констатировал он.



По его словам, сегодня всего вывезли еще 42 жителя Северодонецка, 11 жителей Рубежного, 14 жителей Кременной, 6 человек уехали из Попасной.