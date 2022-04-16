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Ребенок пострадал в результате обстрелов оккупантов в Запорожской области

16 апреля 2022, 18:59

Ребенок пострадал в результате обстрелов оккупантов в Запорожской области

В Запорожской области под огнем оккупантов оказались жилые кварталы городов Пологи и Гуляйполя. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В Пологах в результате ночного обстрела пострадали двое человек, в том числе 12 летний ребенок. Он был госпитализирован и прооперирован.

Также минувшей ночью оккупанты в течение пяти часов обстреливали Гуляйполя из разнокалиберного оружия, в том числе РСЗВ «Град» и фосфорными боеприпасами.

Кроме того велись боевые действия вблизи города Орехов. Потери среди мирного населения, а также масштабы разрушений уточняются.

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