Ребенок пострадал в результате обстрелов оккупантов в Запорожской области

В Запорожской области под огнем оккупантов оказались жилые кварталы городов Пологи и Гуляйполя. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.



В Пологах в результате ночного обстрела пострадали двое человек, в том числе 12 летний ребенок. Он был госпитализирован и прооперирован.



Также минувшей ночью оккупанты в течение пяти часов обстреливали Гуляйполя из разнокалиберного оружия, в том числе РСЗВ «Град» и фосфорными боеприпасами.



Кроме того велись боевые действия вблизи города Орехов. Потери среди мирного населения, а также масштабы разрушений уточняются.