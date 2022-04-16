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Обстрелы Луганщины: Повреждены 26 объектов за день

16 апреля 2022, 19:34

Обстрелы Луганщины: Повреждены 26 объектов за день

Последствия обстрела в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай Последствия обстрела в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

В результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Кременной, Лисичанска, Старой Краснянки — повреждено по меньшей мере 26 объектов за день. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он уточнил, что повреждены 16 частных жилых домов и 10 объектов инфраструктуры.

В частности, горели рынки, магазины, заведения общепита.

«Россияне хотят лишить наших людей возможности питаться, чтобы уморить голодом. Ночью обстреляли продуктовые склады, днем пытались уничтожить развозящие хлеб фургоны. ГСЧСники смогли спасти от пламени пять фургонов из восьми», — рассказал Гайдай.

В Приволье  обстреляли областную психиатрическую больницу

Из-за обстрелов произошло 12 пожаров, в том числе на нефтезаводе в Лисичанске.

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