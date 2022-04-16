Медведчук взят под стражу

Лычаковский районный суд Львова взял под стражу народного депутата от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба суда.



«Сегодня следователь судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований, которое согласовано генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.



Альтернативы в виде внесения залога решение суда не предусматривает.



Рассмотрение ходатайства проводилось в режиме видеоконференции.