Около 1800 человек были эвакуированы из районов боевых действий в субботу

За субботу из районов проведения боевых действий было эвакуировано 1 449 человек. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.



Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 381 человек. Из них 170 человек — из Мариуполя, 1 211 человек — жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).



Из городов Северодонецк, Рубежное и Кременная Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 68 человек.



Из-за массовых обстрелов была полностью сорвана эвакуация людей из Лисичанска.



Кроме этого, ПАО «Укрзализныця» сегодня эвакуировала в Чоп 339 человек из Покровска, из них 150 — люди с инвалидностью.