Марченко просит Путина помочь в освобождении Медведчука

Жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который взят под стражу в деле о государственной измене, обратилась к своему куму, президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать освобождению ее мужа и других «узников СБУ». Об этом она заявила в видеообращении.



Марченко заявила, что не верит в справедливость суда, в котором принимает участие Медведчук.



«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас о помощи! Вы прекрасно знаете о том, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером внеправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и откровенную позицию», — сказала она в видеообращении.



Она отметила, что Медведчук согласился на обмен для выдачи его России.



Помимо Медведчука, телеведущая просит освободить тысячи других заключенных СБУ, которые «томятся в ее застенках только за то, что они выражают свою позицию и говорят правду».

12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о задержании главы политисовета запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. В СБУ рассказали, что Медведчук использовал военную форму украинского образца для маскировки.