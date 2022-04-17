В Макеевке будут пить воду из ставка, а в Мариуполе может не остаться мужчин. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Луганская область почти в руинах. Боевики снова нанесли удар по нефтяному предприятию, Лисичанск в черном дыму.

В Угледаре Донецкой области через 10 дней затопит шахту, откачка отключена из-за обстрелов.

Глава «ДНР» привлекает мариупольцев к «общественно важному» труду и мобилизует местных мужчин через фильтрационные лагеря. А в Донецке началась «мобилизация» несовершеннолетних.

В Макеевке люди будут пить воду из ставка. Местные «власти» нашли выход из водного кризиса.