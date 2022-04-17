«ДНР» заявила о 79 погибших и 323 раненых жителях за время эскалации на Донбассе

За 60 дней эскалации на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли 79 мирных жителей. Об этом сообщает так называемое представительство «ДНР» в СЦКК.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 323 жителя, в том числе 26 детей.



Отдельно пророссийское формирование сообщает об общем количество зафиксированных пострадавших на захваченной территории: 1133 человека, среди которых 59 детей.



Также «ДНР» привела свои данные о повреждениях:

2407 жилых домостроений;

556 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 34 медицинских учреждения, 84 образовательных учреждения, 133 объекта социального обеспечения, 25 объектов критической инфраструктуры, 281 объект электро-, водо- и газоснабжения;

273 транспортных средства.

В «ДНР» подчеркнули, что под обстрелы попали Кировский и Петровский районы Донецка, Макеевка, Луганское, Ясиноватая, Горловка (поселок Пантелеймоновка).