Планы России в Украине не изменились – британская разведка

Российские силы продолжают перекидывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины. Они размещают технику недалеко от Харькова и Северодонецка. При этом Россия не оставила конечной цели, что говорит об угрозе для других областей Украины. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает «Европейская правда».



«Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование», – говорится в сообщении.



Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.