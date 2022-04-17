Евросоюз выделил еще 50 миллионов евро помощи для Украины

Европейский Союз выделяет дополнительные 50 миллионов евро на гуманитарную помощь для поддержки нуждающихся украинцев. Об этом сообщило Управление гуманитарными проектами ЕС.



«Это новое финансирование обеспечит предоставление услуг экстренной медицинской помощи, безопасной питьевой воды, убежищ, денежной помощи, поддержки в борьбе с гендерным насилием», – говорится в сообщении.



Позже глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас уточнил, что новый пакет помощи от ЕС будет направлен на удовлетворение наиболее острых гуманитарных потребностей.