Российские войска пока не идут в наступление на Донбассе – их сдерживают ВСУ

Оккупационным войскам России не удается развернуть агрессивное наступление на Донбассе, потому что Вооруженные силы Украины их сдерживают.



Об этом рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.



«У них такие планы давно есть, но ВСУ им не дают возможности их реализовать. Они готовы, они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Потому что уже научены, что их люди здесь голодали (их же отправили на 2-3 дня)… Они все это готовят, но им пока не удается начать второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают», – рассказала Маляр.

Массированное наступление российских войск на Донецкую и Луганскую области ожидается в ближайшее время. В настоящее время оккупанты уже ведут активные бои на востоке Украины. В частности, под удар попадают Северодонецк и Авдеевка.