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Обстрел Золотого: минимум 2 человека погибли

17 апреля 2022, 16:17

Обстрел Золотого: минимум 2 человека погибли

Сегодня, 17 апреля, российские военные открыли огонь по центру города Золотое, в результате чего минимум двое человек погибли, четверо ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет. Есть, по меньшей мере, двое погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести», - сообщил Гайдай в Telegram-канале.

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