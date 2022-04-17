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Силы РФ обстреляли храм в Северодонецке в Вербное воскресенье

17 апреля 2022, 19:12

Силы РФ обстреляли храм в Северодонецке в Вербное воскресенье

Последствия обстрела храма в Северодонецке. Фото: Сергей Гайдай Последствия обстрела храма в Северодонецке. Фото: Сергей Гайдай

Российские силы обстреляли храм в Северодонецке в Вербное воскресенье. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор. На этот раз снаряды попали в крышу.

Последствия обстрела храма в Северодонецке. Фото: Сергей Гайдай

Всего в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных сооружений.

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