Кулеба заявил о «веских причинах» жаловаться на деятельность Красного Креста в Украине

Власть Украины имеет веские причины жаловаться на деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) в стране во время войны с Россией. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире американского телеканала CBS.



«У меня есть веские причины жаловаться на то, как Красный Крест развернул свою деятельность в Украине с начала войны, а также на визит президента Красного Креста [Петера Маурера] в Москву и на то, как он был обставлен. Но я этого не делаю, потому что у нас хорошие рабочие отношения с Красным Крестом, и мы решаем все вопросы на рабочем уровне в духе сотрудничества», — сказал министр иностранных дел.

В конце марта МККК выразил обеспокоенность «кампанией дезинформации» в ходе которой объектом критики стали, в частности, недавний визит в Москву Маурера и планы открытия офиса в Ростове-на-Дону. Вместе с тем, как сообщила швейцарская газета Tan, украинские депутаты призвали организацию отказаться от открытия представительства в Ростове-на-Дону, усмотрев в этом шаге легитимацию депортаций украинцев в Россию. Власти РФ же утверждают, что эвакуируют мирных жителей из зоны боевых действий. Однако известны случаи именно принудительной отправки людей на подконтрольную сепаратистам территорию или в Россию.