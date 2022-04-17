Боевик Безлер принимает участие в войне: Опубликовал фото из Бердянска

Игорь Безлер в Бердянске. Фото: Анжелика Безлер / VK

Бывший командир боевиков группировки «ДНР» в Горловке Игорь Безлер по кличке «Бес» принимает участие в войне против Украины. На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал фотографию из оккупированного войсками РФ Бердянска в Запорожской области.



На снимке вооруженный Безлер в окружении своих соратников.



Также 56-летний боевик выложил и другие фотографии.



Из Бердянска есть «коридор» на подконтрольную «ДНР» часть Донецкой области, поэтому не исключено, что Безлер планирует принять участие в боях на Донбассе.



В последние годы Безлер жил в аннексированном Крыму.

Уроженец Симферополя, гражданин России Игорь Безлер участвовал в конфликте на Донбассе с весны 2014 года и покинул Горловку в первых числах ноября 2014-го. Он стал известен из-за своей жестокости по отношению к украинским военным и гражданским. В Украине Безлер находится в розыске, его хотят судить за организацию похищений, пытки и умышленные убийства. По данным СБУ, Безлер являлся диверсантом из ГРУ РФ.



В отчете ООН о сексуальном насилии во время конфликта в Украине упоминается незаконное вооруженное формирование Безлера. Также его подразделению приписывают убийства и грабежи.