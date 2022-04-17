Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский рассказал о подготовке обороны Донбасса перед наступлением армии РФ

17 апреля 2022, 23:57

Зеленский рассказал о подготовке обороны Донбасса перед наступлением армии РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что военно-политическое руководство государства предпринимает все необходимые действия, чтобы обеспечить оборону перед наступлением российской армии на Донбассе.

«Российские войска готовятся к наступлению на востоке нашего государства. Уже в ближайшее время. Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то дало славу этому промышленному региону. Так же, как и российские военные уничтожают и Мариуполь. Они хотят стереть с лица земли и другие города, другие громады Донецкой и Луганской областей. Делаем все, чтобы обеспечить оборону», — скачал Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.

Президент подчеркнул, что держит постоянную связь с партнерами Украины во всем мире и поблагодарил всех тех, кто оказывает помощь.

«Постоянно контактируем с партнерами. Благодарен тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них также зависит судьба этой битвы и судьбы людей, которые могут быть спасены», — сказал Зеленский.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:08
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
21:56
Боевик Безлер принимает участие в войне: Опубликовал фото из Бердянска
10:24
«ДНР» заявила о 79 погибших и 323 раненых жителях за время эскалации на Донбассе
09:41
В Макеевке будут пить воду из ставка, а в Мариуполе может не остаться мужчин. Дайджест НД за день ►
16:52
Оккупанты репрессируют командиров, которые провалили задачи РФ в Украине
15:59
Россияне в ОРДЛО мобилизуют в ряды боевиков несовершеннолетних — Денисова
13:24
Закроют на въезд и выезд: Оккупанты хотят провести в Мариуполе 100%-ю фильтрацию мужчин
00:17
Деблокада Мариуполя и эксгумация тел. Дайджест НД за день ►
18:13
«ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников ОБСЕ
09:28
Россияне начали эксгумацию тел убитых мариупольцев
00:43
Пятидесятый день войны: «Москва» утонула, Луганщину хотят сравнять с землей. Дайджест НД за день ►
17:44
«ДНР» открыла «уголовное дело» против миссии ОБСЕ
17:15
«ДНР»: В Макеевке проверяют сообщение о минировании 11 объектов
00:39
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14:03
«ДНР» открыла «уголовное дело» против Арестовича за «экстремизм»
все новости
00:14
Зеленский призвал Запад ввести санкции за введение рублевой зоны на юге Украины
00:08
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
23:57
Зеленский рассказал о подготовке обороны Донбасса перед наступлением армии РФ
23:28
Двое погибших, четверо раненых в результате обстрелов на Донетчине за день — ОВА
21:56
Боевик Безлер принимает участие в войне: Опубликовал фото из Бердянска
20:38
Зеленский: Хочу, чтобы Макрон понял — это не война, а геноцид
20:05
Кулеба заявил о «веских причинах» жаловаться на деятельность Красного Креста в Украине
19:12
Силы РФ обстреляли храм в Северодонецке в Вербное воскресенье
19:00
Зеленский отверг сдачу Донбасса в обмен на прекращение войны с РФ
18:24
Войска РФ сегодня обстреляли центр Харькова: Есть погибшие и раненые
16:17
Обстрел Золотого: минимум 2 человека погибли
15:45
Российские войска пока не идут в наступление на Донбассе – их сдерживают ВСУ
14:09
С конца февраля кладбище Северодонецка выросло на 400 могил
13:57
«Кадыровцы» сняли очередной провальный ролик из Мариуполя – Андрющенко
13:00
Евросоюз выделил еще 50 миллионов евро помощи для Украины
все новости
ВИДЕО
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
18 апреля, 00:08
В Макеевке будут пить воду из ставка, а в Мариуполе может не остаться мужчин. Дайджест НД за день ►
17 апреля, 09:41
Деблокада Мариуполя и эксгумация тел. Дайджест НД за день ►
16 апреля, 00:17

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция