Зеленский рассказал о подготовке обороны Донбасса перед наступлением армии РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что военно-политическое руководство государства предпринимает все необходимые действия, чтобы обеспечить оборону перед наступлением российской армии на Донбассе.



«Российские войска готовятся к наступлению на востоке нашего государства. Уже в ближайшее время. Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то дало славу этому промышленному региону. Так же, как и российские военные уничтожают и Мариуполь. Они хотят стереть с лица земли и другие города, другие громады Донецкой и Луганской областей. Делаем все, чтобы обеспечить оборону», — скачал Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.



Президент подчеркнул, что держит постоянную связь с партнерами Украины во всем мире и поблагодарил всех тех, кто оказывает помощь.



«Постоянно контактируем с партнерами. Благодарен тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них также зависит судьба этой битвы и судьбы людей, которые могут быть спасены», — сказал Зеленский.