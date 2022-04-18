России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Северодонецке появилось 400 новых могил.

Оккупанты не могут сделать удачный для них прорыв и превращают Луганщину в руины.

Российские силы продолжают перекидывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины, сообщает британская разведка.

Обстрел центра Харькова: 5 человек погибли.

«Азовсталь» в Мариуполе продолжает быть крепостью украинских военных, которые не соглашаются на капитуляцию. Российская армия собирается применять массированные авиабомбардировки.

Под обстрелами ряд городов ОРДЛО. Разрушены жилые дома в Донецке, Харцызске, Ясиноватой.