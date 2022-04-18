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Зеленский призвал Запад ввести санкции за введение рублевой зоны на юге Украины

18 апреля 2022, 00:14

Зеленский призвал Запад ввести санкции за введение рублевой зоны на юге Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада должны ответить санкциями против всей банковской системы России за попытку введения ею рублевой зоны на оккупированных территориях юга Украины.

«Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР". Переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России. Все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен стать полный охват российской банковской и финансовой систем, потому что они — часть оккупационной машины», — заявил Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.

Также, по его словам, необходимость введения эмбарго на поставку нефти из России растет с каждым днем.

«Каждый в США и Европе уже видит, что Россия открыто использует энергоносители для того, чтобы дестабилизировать западное общество. Российская ставка на хаос на топливных рынках не должна сработать», — подчеркнул Зеленский

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