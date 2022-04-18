Защита Мариуполя не дает российским войскам усилиться по всем направлениям – британская разведка

Устойчивое сопротивление украинских военнослужащих в Мариуполе создает проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям.



Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в сообщении британской разведки.



«Российское командование беспокоится по поводу того, сколько времени нужно на взятие Мариуполя. Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах», – отмечают в разведке.



В сообщении также говорится, что методы действия Кремля в Мариуполе, с обстрелами гражданской инфраструктуры и жилых зданий, повторяют то, что российские военные делали в Сирии и во Второй чеченской войне – «несмотря на заявления Минобороны РФ от 24 февраля, что Россия не будет наносить удары по городам и гражданскому населению».



В Пентагоне ранее объясняли, что России нужен Мариуполь из-за его стратегического расположения – контроль над городом обеспечил бы беспрепятственный доступ по суше между Донбассом и Крымом.