Не менее 6 человек погибли от ракетных ударов по Львову

По меньшей мере 6 человек погибли от ракетных ударов россиян по Львову. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий со ссылкой на информацию Воздушного командования «Запад».



Позднее Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что количество раненых увеличилось до 11 человек, среди них – ребенок.



Отмечается, что утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий объекты получили существенные повреждения, возникли пожары.