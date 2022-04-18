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Семь человек погибли от ракетных ударов по Львову

Обновлено
18 апреля 2022, 12:58

Семь человек погибли от ракетных ударов по Львову

Семь человек погибли от ракетных ударов россиян по Львову. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовой отмечал, что количество раненых увеличилось до 11 человек, среди них – ребенок.

«Семеро погибших, 11 травмированных, четверо из них — на станции техобслуживания. У ребенка состояние не тяжелое, трое — в тяжелом состоянии», — сообщил Козицкий.

Утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий объекты получили существенные повреждения, возникли пожары. 

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