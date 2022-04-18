О жертвах утреннего обстрела Краматорска пока ничего неизвестно

Как минимум восемь жилых домов и несколько зданий повреждены в результате артиллерийского обстрела в Краматорске. Об этом сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.



Он напомнил, что оккупационные войска РФ вели наиболее интенсивные обстрелы на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях.



«Пока не зафиксированы жертвы среди мирного населения, но повреждены многие жилые дома, кое-где перебиты электро- и газоснабжение. Тем не менее, продолжаем эвакуировать людей из прифронтовых населенных пунктов и призываем всех, кто может, выехать в более безопасные регионы», – написал Кириленко в Telegram-канале.