Полк «Азов» показал свою контратаку в Мариуполе. Видео было снято с дрона.
На кадрах видно, как украинские военнослужащие нанесли удар по колонне машин с символикой Z, на которых ехали российские военные или сепаратисты «ДНР». Машины были гражданскими.
Впоследствии бойцы «Азова» вступили в ближний бой с противником.
‼️Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника, бійці полку АЗОВ проводять контратаку.— АЗОВ (@Polk_Azov) April 18, 2022
‼️The defense of Mariupol continues. Despite the overwhelming forces of the enemy, the AZOV Regiment fighters launch counterattack. pic.twitter.com/HOPpowRANV
Украинские военнослужащие удерживают завод «Азовсталь» и порт Мариуполя откуда совершают контратаки.