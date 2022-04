Полк «Азов» показал свою контратаку в Мариуполе. Видео было снято с дрона.



На кадрах видно, как украинские военнослужащие нанесли удар по колонне машин с символикой Z, на которых ехали российские военные или сепаратисты «ДНР». Машины были гражданскими.



Впоследствии бойцы «Азова» вступили в ближний бой с противником.

‼️Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника, бійці полку АЗОВ проводять контратаку.



‼️The defense of Mariupol continues. Despite the overwhelming forces of the enemy, the AZOV Regiment fighters launch counterattack. pic.twitter.com/HOPpowRANV