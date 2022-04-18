Денисова: Оккупанты занимаются милитаризаций детей на Донбассе

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводится милитаризация детей. Об этом пишет омбудсвумен Людмила Денисова.



Она сообщила, что в Старобельске запланировано открытие крупнейшего на временно оккупированной территории Луганской области «казачьего кадетского» корпуса на 400 мест.



Кроме того, кадетские корпуса и классы оккупационная власть планирует открывать в Северодонецке и Лисичанске.



«По состоянию на конец 2021 года, на временно оккупированной территории Луганской области функционировало 62 кадетских класса, в которых учились более 1 200 детей, и два кадетских корпуса, в которых обучалось 417 детей», - говорится в сообщении.



По ее данным, среди выпускников «кадетских корпусов» уже есть погибшие. В частности, в начале апреля 2022 года погиб Андрей Дегтяренко, выпускник 2017 года.



Денисова подчеркнула, что Россия нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах.