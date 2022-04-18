На Донетчине из-за боевых действий без электроснабжения – более 200 населенных пунктов

В настоящее время из-за без активных боевых действий без электроэнергии остаются жители 207 населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК «Донецкие электросети».



«Самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Специалисты компании ждут разрешения от вооруженных сил для того, чтобы проводить ремонты линий», - говорится в сообщении.



За неделю в Донецкой области полностью или частично восстановлено электроснабжение в 72 населенных пунктах.



«В некоторые населенные пункты Донецкой области электроснабжение приходится возвращать по несколько раз из-за регулярных обстрелов и повреждений электрооборудования в зонах активных боевых действий», - отметили в компании.