Из Ирпеня передали на экспертизу тела 269 погибших жителей

Полиция завершила следственные действия в Ирпене по фиксации военных преступлений России и передала на экспертизу тела 269 погибших местных жителей.



«В настоящее время мы осмотрели 269 тел погибших жителей Ирпеня. Они переданы для проведения соответствующих судебных экспертиз и установления причин гибели. В дальнейшем они будут переданы родственникам для захоронения», — сообщил первый заместитель начальника главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев.



Исходя из показаний местных жителей, которые оставались в городе во время оккупации, с 3 по 27 марта ежедневно оккупанты обстреливали Ирпень и вели бои на территории города, около 30% инфраструктуры города полностью уничтожено.



По словам Пантелеева, осмотрено 7 мест расстрела гражданских военнослужащими РФ, установлены и допрошены 117 граждан, которые на момент активной фазы вооруженной агрессии остались на территории Ирпеня.Также полицейские осмотрели жилые кварталы, частные дома и магазины, где определенное время дислоцировались, ночевали и мародерствовали российские военнослужащие.



Кроме того, как рассказал Пантелеев, полиция отработала для передачи материалов в Международный уголовный суд (МУС) один из кейсов — по обстрелу военнослужащими РФ жилого комплекса Rich Town.



«Хочу отметить, что жители, которые находились там все это время, в подвальных помещениях, готовили еду на улицах возле своих парадных, сообщили, что не видели представителей Вооруженных сил Украины. То есть, в кварталах, которые попадали под обстрелы, не было наших военнослужащих, не было представителей теробороны», — пояснил он.

Обстрелы жилых кварталов Ирпеня российскими войсками начались 4 марта. Как установила полиция, обстрелы велись с территории соседней Бучи.



Впоследствии значительная часть Ирпеня была оккупированна войсками РФ. ВСУ удалось освободить Ирпень 28 марта.



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