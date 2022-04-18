Обстрел Запорожской области: ранен ребенок

Российские войска обстреляли город Орехов и село Преображенка в Запорожской области, среди раненых 14-летний ребенок. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



«18 апреля военнослужащие страны-агрессора с применением реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийских средств поражения в очередной раз обстреляли город Орехов и село Преображенка Пологовского района», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, поражены дома мирного населения и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавшая девочка с телесными повреждениями доставлена в больницу.



Открыты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).