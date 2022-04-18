Жители Макеевки и Донецка будут получать воду из пруда. в Макеевке станцию очистки установили на территории пруда за бывшим кинотеатром «Эра».Об этом сообщили в оккупационной администрации города.



Как пишет сепаратистский сайт ДАН, Россия отправила на оккупированную территорию Донецкой области станции комплексной очистки воды СКО-10 и СКО-8. В Донецке станции собираются установить на трех водоисточниках.



По оценке специалистов, две станции СКО-10 способны в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой более 2 тысячи военнослужащих в полевых условиях.