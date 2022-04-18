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В Днепропетровскую область эвакуировали 8 учебных заведений из Донбасса

18 апреля 2022, 21:57

В Днепропетровскую область эвакуировали 8 учебных заведений из Донбасса

В Днепропетровскую область переехали четыре вуза и четыре колледжа из Мариуполя, Северодонецка, Славянска, Бахмута, Дружковки. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной военной администрации.

На территории Днепровского национального университета им. О. Гончара разместили Восточноукраинский университет им. В. Даля, Донбасский педагогический университет и Горловский институт иностранных языков.

На базе Днепровской политехники ныне работает Приазовский технический университет.

В вузах-переселенцах уже возобновили онлайн-обучение.

«Работаем по расписанию весеннего семестра. В доступе онлайн есть методические материалы, лабораторные занятия. Уже вышли на связь более 400 преподавателей. Из них в Днепре разместились около полусотни. Остальные работают дистанционно. Нам помогают и коллеги из Днепра, Киева, Харькова, Одессы. Они проводят онлайн-занятия с нашими студентами на волонтерских началах», – сообщила директор Учебно-научного института Приазовского государственного технического университета Елена Хаджинова.

В регион эвакуировались Дружковский колледж, Бахмутский педагогический колледж, Бахмутский колледж транспортной инфраструктуры, Славянский химико-механический техникум.

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