«Это варвары»: У Зеленского заявили, что россияне не позволят никому помочь с эвакуацией из Мариуполя

Российские захватчики не позволяют ни одной стране провести гуманитарную операцию по эвакуации жителей Мариуполя. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.



Он отметил, что любая страна может предложить помощь с эвакуацией из Мариуполя, но «следует жить без иллюзий» и понимать, что россияне — «это совсем другие люди».



«Россияне бравируют тем, что они могут нарушать любые правила. Они не позволят любой стране провести гуманитарную операцию по освобождению людей из Мариуполя. Давайте без иллюзий к этому относиться. Нужно понимать, что это совсем другие люди — это варвары», — подчеркнул Подоляк.