Сегодня в Донецкой области в ходе обстрелов погибли четыре человека – глава ОВА

Еще четверо мирных жителей Донецкой области погибли и пять получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«В результате российских обстрелов 18 апреля погибли еще четверо мирных людей в Донецкой области: двое в Торском, один – в Шандригаловом и один человек – в Раздольном. Еще 5 получили ранения», – сообщил он.



Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили три раненых на территории Луганской области.



Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.