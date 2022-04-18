В результате обстрелов Харькова погибли трое жителей, 15 человек ранены

Сегодня россияне обстреляли жилые районы Харькова, в результате погибли три человека, еще 15 получили ранения.Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире общенационального телемарафона.



«У нас продолжаются обстрелы, продолжаются обстрелы исключительно наших жилых районов. Сегодня пострадал Немышлянский и Основянский районы города Харькова. Там снаряды упали прямо посреди жилых домов, на детскую площадку», — сказал Синегубов.



По его словам, три человека погибли на месте, еще 15 получили ранения. В числе раненых 14-летний ребенок.



Глава ОВА отметил, что харьковские врачи работают круглосуточно и спасают жизни горожан, подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия обстрелов.

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