Старт битвы за Донбасс, Медведчук просит обмен. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Разрушены дома и школа.

В блокадном Мариуполе продолжаются бои. Полк «Азов» держит оборону и проводит контратаки.

Британская разведка: сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских сил по всем направлениям.

Фильтрационные лагеря РФ для жителей Мариуполя.

Виктор Медведчук обратился к Зеленскому и Путину — просит обмен.

Украина требует от РФ открыть гуманитарный коридор из Мариуполя.

Российские войска захватили Кременную. В городе идут ожесточенные бои.

В Кременной оккупанты расстреляли автомобиль и разрушили спорткомплекс «Олимп».

Луганщину превращают в Мариуполь. Счастье, Попасная, Рубежное и все села Горской громады превратились в города-призраки.