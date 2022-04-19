Старт битвы за Донбасс, Медведчук просит обмен. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Разрушены дома и школа.
- В блокадном Мариуполе продолжаются бои. Полк «Азов» держит оборону и проводит контратаки.
- Британская разведка: сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских сил по всем направлениям.
- Фильтрационные лагеря РФ для жителей Мариуполя.
- Виктор Медведчук обратился к Зеленскому и Путину — просит обмен.
- Украина требует от РФ открыть гуманитарный коридор из Мариуполя.
- Российские войска захватили Кременную. В городе идут ожесточенные бои.
- В Кременной оккупанты расстреляли автомобиль и разрушили спорткомплекс «Олимп».
- Луганщину превращают в Мариуполь. Счастье, Попасная, Рубежное и все села Горской громады превратились в города-призраки.