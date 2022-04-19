На Луганщине повредили или разрушили 12 многоквартирных домов за сутки

В Луганской области за сутки, 18 апреля, российские силы частично повредили или разрушили 12 многоквартирных домов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«На уничтожении инфраструктуры в Кременной россияне не остановились — разрушены еще шесть домов, по области — 12. Именно столько на Луганщине повреждено или полностью разрушено домов за минувшие сутки», — заявил Гайдай.



По его словам, накануне в понедельник в Кременной два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены в фундамент. Еще четыре были охвачены пламенем – пожары ликвидировали.



«Враг стреляет по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди. В Рубежном россияне попали в квартиру. К счастью, владельца жилья удалось спасти — у него многочисленные осколочные ранения. Также 18 апреля в этом городе, где уже почти ничего не осталось, разрушили еще два дома. Три — в Лисичанске. Вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели смогли вовремя его отбуксировать в безопасное место и эвакуировать людей», — написал Гайдай.