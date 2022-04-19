Украина не договорилась о гумкоридорах с РФ. На Луганщине все равно будет эвакуация

Украина не договорилась с Россией о гуманитарных коридорах на 19 апреля, потому что российские войска не прекращают интенсивные обстрелы на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Он добавила, что вМариуполе российские силы отказываются предоставить коридор для выхода местных жителей в направлении Бердянска.



«Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях», — подчеркнула Верещук.



Несмотря на сложившуюся ситуацию, власти Луганской области заявили, что все равно попытаются вывезти людей. Глава областной военной администрации сообщил места сбора для эвакуации:



Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье: центральная площадь;

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горское: Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Попасная: ул. Щербакова, 1а.