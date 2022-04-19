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В Мариуполе оккупанты пытаются «легализовать» захоронение мирных жителей

19 апреля 2022, 13:02

В Мариуполе оккупанты пытаются «легализовать» захоронение мирных жителей

В Мариуполе российские оккупанты пытаются «легализовать» захоронение тел мирных жителей. Для этого собирают данные о погибших и пропавших мариупольцах, а также контролируют в соцсетях группы по поиску родных. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, согласно «разъяснению» так называемого омбудсмена «ДНР», для получения любой бумаги о смерти близких в Мариуполе лица должны сообщить данные погибшего, место захоронения или местонахождение тела забитого, собственные данные и только после осмотра комиссией человек получит бумагу о смерти и праве на захоронение на кладбище.

«Фактически таким образом оккупанты пытаются легализовать в глазах остающихся в городе мариупольцев и российской пропаганды проведение эксгумации и уборки тел с улиц», — подчеркнул Андрющенко.

По его словам, учитывая почти полное отсутствие связи и главное — электричества, использование возможности подачи данных, любая подобная процедура невозможна для выполнения.

Также советник мэра в экзиле добавил, что «все паблики (чат-группы, телеграмм-каналы, ФБ-группы) по Мариуполю о поиске родных, установлении повреждений и прочее находятся под администрированием «волонтеров ДНР». «Фактически — под контролем российских агентов ФСБ», — утверждает Андрющенко.

По его словам, эти волонтеры призывают осуществлять поиск родных через информационные ресурсы так называемой «ДНР» и России, предоставляя соответствующие ссылки.

«Для "осуществления поиска" нужно предоставить собственные персональные данные, включая местонахождение на данный момент, и данные об искомом искомом лице (включая его последнее местонахождение)», — отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что «такие сервисы не работают ни для поиска, ни для помощи». "Они имеют единственную цель — сбор и анализ персональных данных для последующей фильтрации в средние города, попыток привлечь к сотрудничеству и организации эффективных ИПСО (информационно-психологических операций — Ред.), — резюмировал он.

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