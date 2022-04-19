Минобороны РФ предложило украинским военным на «Азовстали» сложить оружие

Минобороны России предлагает украинским военным на «Азовстали» в Мариуполе прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться. Об этом заявил сегодня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.



Российская сторона предлагает установить режим тишины в 12:00, а украинские военные, согласно российскому предложению, должны без оружия и боеприпасов выйти с территории завода.



В Минобороны РФ утверждают, что «Российская Федерация гарантирует каждому сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе».



Это уже не первое предложение российских оккупантов сдаться, украинские военные на «Азовстали» их игнорировали.

Вчера и сегодня утром войска РФ и сепаратисты продолжали попытки взятия завода с применением штурмовых групп, авиации и артиллерии. По словам главы «ДНР» Дениса Пушилина, задача стоит завершить взятие объекта «в ближайшие дни».



По данным украинской стороны, в подземных укрытиях металлургического комбината находятся не только украинские военные, но и не менее 1000 мирных жителей — в основном женщины и дети. Власти Украины и военные командиры требуют от РФ открыть гумкоридор для эвакуации жителей Мариуполя и раненых солдат с «Азовстали», а мировое сообщество — повлиять на Москву.



В свою очередь Пушилин утверждает, что у них нет подтверждений того, что на «Азовстали» находится большое количество мирных жителей.