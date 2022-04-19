Monobank не будет закрывать счета клиентов, выехавших в Крым и ОРДЛО

Monobank не будет закрывать счета своих клиентов, которые находятся в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.



Он отметил, что решение о прекращении обслуживания клиентов, которые до 24 февраля 2022 выехали на территории временно оккупированных Крыма, Донецка и Луганска, оказалось спорным.



«Конечно же, мы не примем решение, которое вызывает недовольство у более чем 30% опрошенных. Мы не будем закрывать счета клиентам, выехавшим до 24.02 в Крым и в ОРДЛО», - заявил Гороховский.



Ранее в Monobank заявили, что прекращают обслуживать и закрывают счета клиентов, находящихся на территории России, Беларуси, в Крыму, на неподконтрольной части Донбасса и в странах, близких к РФ на международной арене - Сирии, Северной Кореи, Эритреи.