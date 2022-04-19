Движение между Запорожьем и Бердянском прекращено

Прекращено движение между Бердянском и Запорожьем. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.



«В Васильевском направлении дожди сильно размыли объездную дорогу. В Ореховском направлении движение остановлено из-за активных боевых действий. По информации от военных, на этой дороге уже собралось около трехсот машин, которые не могут ехать дальше», - написал он.



Отдельно Куртев отметил, что в определенных районах Запорожской области продолжают сосредотачиваться подразделения оккупационных войск, идут бои в Пологовском районе.



«Оккупанты планируют улучшить свое тактическое положение и потому пытаются вести наступательные действия на направлении Покровское – Гуляйполе», - отметил он.



Также секретарь сообщил, что подразделения тактической группы продолжают готовить Запорожье к обороне, патрулируют блокпосты и охраняют важные объекты.