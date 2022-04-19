Тарута заявил о сбросе бомбы на больницу в районе «Азовстали». У мэра опровергают

Российская армия сбросила мощную бомбу на больницу в районе металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил бизнесмен Сергей Тарута.



«По моей информации, под завалами там около 300 человек — среди них дети. В уцелевшей части больницы были ранены защитники и прятались мариупольцы с детьми», — рассказал он.



Обновлено. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг заявление Таруты о сбросе бомбы на больницу с людьми в районе «Азовстали».



«Да, Мариуполь, в частности зона "Азовстали" под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы», — написал советник мэра.



Также в соцсетях появилось видео мощного удара по району «Азовстали». Когда именно было снято видео, непонятно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Пустовойт (@newlife_17_)