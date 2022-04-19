Подоляк: Осада Россией Мариуполя еще больше усложнила переговорный процесс

Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк не смог спрогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров. Об этом сообщает Reuters.



По словам Подоляка, осада Мариуполя сделала переговорный процесс с Россией «еще более сложным».



«Очевидно, что на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс еще больше усложнился», - заявил Подоляк.



Он отметил, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап войны, стремясь укрепить свои позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о начале новой фазы так называемой «спецоперации».