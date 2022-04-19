Арестович заявил, что войскам РФ не удается продвинуться на Донбассе

Попытки российской армии продвинуться на востоке Украины в ночь на 19 апреля не удались. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.



«Главные усилия сосредотачиваются на продвижении от города Изюм и на окружение города Рубежное, Северодонецк, Попасная, что тоже ему не удается. Враг действует по классической схемой военного искусства...», - сказал Арестович.



По его словам, противник сейчас сосредотачивает усилия на том, чтобы осторожно прощупать украинскую оборону.



«Ни одна попытка продвинуться не удалась, несмотря на попытки наносить многочисленные авиационные и артиллерийские удары по нашим защитникам. ВСУ работают умело. Надо понимать, что самая боеспособная группировка сосредоточена как раз на направлении российского наступления», - рассказал Арестович.



Он считает, что замысел противника выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и представить это как главная цель войны провалится.