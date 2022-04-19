Мужчина бросил гранату в полицейских в Лисичанске: один погибший, двое раненных

Полиция Луганской области разыскивает 42-летнего мужчину, бросившего в полицейских гранату. В результате происшествия один полицейский погиб, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Полицейские и представители теробороны в ходе проверки оперативной информации обнаружили в доме жителя Лисичанска гранату. В ходе изъятия боеприпаса мужчина бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей. В результате чего смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения.



Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет в темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта.



Правоохранители призывают граждан не пытаться самостоятельно задерживать злоумышленника, потому что он имеет при себе автоматическое оружие и может оказывать вооруженное сопротивление.