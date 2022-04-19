ВСУ вернули контроль над Марьинкой

Украинские военнослужащие взяли под контроль город Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



«На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом», — говорится в сообщении.



По состоянию на 55 день войны, оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, не прекращая обстрелы населенных пунктов.



На Слобожанском направлении войска РФ частично блокируют Харьков, а также предпринимают попытку штурма к югу от города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции.