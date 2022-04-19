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На Луганщине ликвидирован один из командиров боевиков «ЛНР»

19 апреля 2022, 20:52

На Луганщине ликвидирован один из командиров боевиков «ЛНР»

Похороны Михаила Кищика. Фото: ЛИЦ Похороны Михаила Кищика. Фото: ЛИЦ

В ходе боев в районе Кременной Луганской области украинские военные убили одного из главарей боевиков «ЛНР» Михаила Кищика — позывной «Миша Чечен». Об этом заявил так называемый глава «правительства» Сергея Козлов, пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

По его словам, Кищик с другими боевиками попали в оцепление возле Кременной. В ходе сражения с украинскими войсками командира «ЛНР» убили.

Михаил Кищик — уроженец Алчевска. В 2014 году возглавил батальонов боевиков «Атаман». Его подразделение неоднократно обвинялось в мародерстве. В 2016 году российская «Новая газета» в своем расследовании называла Кищика одним из организаторов серых схем по поставке контрабанды через линию соприкосновения.

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