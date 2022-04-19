Трое человек погибли на Донетчине вследствие обстрелов во вторник, данных по Мариуполю нет

На Донетчине 18 апреля в результате обстрелов погибли еще три человека, пять человек получили ранения, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще три человека: в Краматорске, Авдеевке и Благодатном. Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок», — написал он в Телеграм.



Кириленко отметил, что настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.