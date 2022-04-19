Наступление на Донбассе. Россия бомбит «Азовсталь». Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска начали наступление вдоль всей линии фронта на Донбассе. Бои идут по всем направлениям.

ВСУ восстановили контроль над Марьинкой. Оккупанты понесли потери и отступили.

В Мариуполе оккупанты наносят удары по «Азовстали» сверхтяжелыми авиабомбами. В укрытии прячутся не менее тысячи мирных жителей.

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко и командир 36-й бригады морпехов Сергей Волына призвали мировых лидеров помочь с эвакуацией мариупольцев с завода «Азовсталь».

Оккупанты пытаются «легализовать» захоронения мирных жителей в Мариуполе. Для этого собирают данные о погибших и пропавших мариупольцах, а также контролируют в соцсетях группы по поиску родных.

Боевики «ДНР» в Мариуполе запустили в работу школу. Уроки начали с гимна РФ.

В Луганской области продолжаются бои. Власти призывают жителей эвакуироваться.

Жители Макеевки и Донецка будут пить воду из ставка. Россия прислала станции очистки.