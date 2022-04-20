Власти Запорожской области рассказали, что «обращение» к «ДНР» приняли обманом

Так называемое «обращение» от Розовки Запорожской области к группировке «ДНР» о временном присоединении было принято обманом «под дулом автомата».



Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, приведя слова Артуа Крупского, главы Пологовского района, в который входит Розовка.



Отмечается, что со 2 марта российские войска оккупировали территорию Розовской громады. Все это время оккупанты проводили определенную работу с местным населением, делали так называемую перепись, затем повесили флаги так называемой «Л/ДНР». Недавно в Розовку приезжал глава «ДНР» Денис Пушилин.



По словам Крупского, на сегодняшний день есть информация, что местные жители, преимущественно пожилые люди и переселенцы из Мариуполя, обманом были собраны в местном доме культуры. Людям сказали, что будут обсуждаться вопросы выплаты пенсии и выяснять их социально-бытовые нужды.



«На самом же деле людям озвучили так называемый меморандум за то, чтобы провести выборы нового "мэра", какого-то "актива села", а затем и об обращении к так называемой республике "ДНР" о присоединении, пока не будет захвачено Запорожье. Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля Украины», — говорится в сообщении ОВА.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин пообещал не оставить без внимания якобы «обращение жителей» Розовки Запорожской области о временном присоединении к «республике».